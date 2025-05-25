На жену умершего Паши Техника завели уголовное дело в Таиланде

Бывшая жена умершего рэпера Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает «Осторожно, новости».

Она отметила, что данное дело завели в Таиланде, где женщина сейчас живет.

«Завтра нас вызывают с юристом в полицейский участок. Я не знаю сколько будет длиться это разбирательство, не знаю когда я вернусь», — написала в соцсети Карицкая.

По ее словам, возбуждение дела связано с людьми, пытающимися себя обелить после того, как она смогла докопаться до правды.

Ранее Ева Карицкая извинилась за матерное обращение к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.