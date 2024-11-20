На Западе подтвердили первый удар ракетами Storm Shadow вглубь России

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник на Западе подтверждает, что украинская армия впервые атаковала Россию англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Ранее о применении этих дальнобойных ракет малой заметности заявили «Два майора», отметив, что целью атаки стала Курская область.

Американские журналисты утверждают, что с помощью Storm Shadow ВСУ атаковали российские военные объекты. В статье заявлено, что правительство Великобритании разрешило украинцам применить их ракеты для удара по России, поскольку считает, что Москва якобы эскалирует конфликт.

Российские военкоры днем 20 ноября заявили, что по Курской области выпустили до 12 дальнобойных Storm Shadow. По данным источников с мест, осколки англо-французских ракет находили в населенном пункте Марьино.

В этот же день курский губернатор Алексей Смирнов заявлял, что над регионом сбивали две ракеты.

19 ноября Минобороны России докладывало, что силы ПРО сбили 6 американских баллистических ракет ATACMS в небе над Брянской областью. Это также была первая атака таким видом ракет со стороны Украины.