На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

Автоматическая защита отключила линию электропередачи на Запорожской АЭС
Происшествия

На Запорожской АЭС сработала система автоматической защиты, отключившая одну из двух линий электропередачи «Днепровская», обеспечивающую энергоснабжение собственных нужд станции, сообщили в пресс-службе предприятия.

В настоящее время электроснабжение объектов АЭС осуществляется через резервную линию «Ферросплавная-1».

Как сообщает оперативный персонал, нарушения пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в пределах естественных значений. Все энергоблоки станции сохраняют режим «холодного останова» с соблюдением регламентов эксплуатации и норм радиационной безопасности.

Ранее специалисты начали ремонт поврежденного сегмента украинской ЛЭП «Ферросплавная-1».

