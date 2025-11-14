На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

На Запорожской АЭС сработала система автоматической защиты, отключившая одну из двух линий электропередачи «Днепровская», обеспечивающую энергоснабжение собственных нужд станции, сообщили в пресс-службе предприятия.

В настоящее время электроснабжение объектов АЭС осуществляется через резервную линию «Ферросплавная-1».

Как сообщает оперативный персонал, нарушения пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в пределах естественных значений. Все энергоблоки станции сохраняют режим «холодного останова» с соблюдением регламентов эксплуатации и норм радиационной безопасности.

Ранее специалисты начали ремонт поврежденного сегмента украинской ЛЭП «Ферросплавная-1».

