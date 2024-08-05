На врио начальника ростовского СИЗО завели дело после захвата заложников

сегодня в 12:09

Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили без права на восстановление и попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН после инцидента с захватом заложников террористами в изоляторе, сообщает SHOT .

Также в отношении Заболотнева следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

После захвата заложников в ростовском изоляторе Заболотнева на время следствия отстранили от работы. Сразу после инцидента он ушел на больничный из-за якобы сломанной ноги. Врио начальника был уволен сразу после выхода на работу.

Заболотнев занял пост врио начальника ростовского СИЗО-1 с апреля текущего года. Ему грозит до 3 месяцев тюремного заключения.

Ранее суд приговорил к 20 годам лишения свободы Малика Гандалоева за участие в террористической организации «Исламское государство»*. Гандалоев был среди террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО-1.

* Организация признана террористической и запрещена в России.