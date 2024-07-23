сегодня в 18:55

Захватившего заложников в ростовском СИЗО осудили на 20 лет за участие в ИГ*

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Малика Гандалоева, который захватил заложников в ростовском СИЗО, по ранее возбужденному в его отношении делу об участии в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*, сообщает ТАСС.

До этого Гандалоеву просили назначить 22 года колонии.

По данным следствия, мужчина вступил в террористическую организацию, приобрел компоненты для изготовления взрывчатки. Прибыв в Ингушетию, обвиняемый записал присягу вступления в ИГ*, изготовил взрывчатку, которую собирался использовать в будущем по указанию руководства организации.

Захват заложников в ростовском СИЗО произошел утром 16 июня, когда несколько арестантов пленили двоих сотрудников изолятора. Захватчики заявляли, что связаны с террористами из ИГ*.

При штурме изолятора захватчиков ликвидировал спецназ. Заложники были освобождены и не получили серьезных ранений.

* Организация признана террористической и запрещена в России.