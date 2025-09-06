На востоке Польши зафиксировано падение неизвестного летательного аппарата

По данным радиостанции RMF FM, объект рухнул примерно в 500 метрах от жилых построек. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб для проведения расследования и обеспечения безопасности местных жителей.

В министерстве национальной обороны Польши отметили, что «объект не имеет никаких военных признаков», а радиостанция со ссылкой на источники рассказала, что дрон использовался контрабандистами.

Это уже второй подобный случай за последнее время — в августе в районе села Осины Мазовецкого воеводства взорвался объект «неприродного происхождения», который позднее был идентифицирован окружной прокуратурой Люблина как военный дрон.

В результате того инцидента в нескольких домах были повреждены оконные стекла, но обошлось без человеческих жертв.