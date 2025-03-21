На востоке Москвы потушили пожар в двухэтажном выселенном здании
Пожар в двухэтажном выселенном здании на Заозерной улице на востоке Москвы потушили, сообщается в Telegram-канале МЧС столицы.
«Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
Вечером загорелось двухэтажное выселенное здание, площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Ранее грузовик «КамАЗ» загорелся около московского торгового центра «Коламбус». В Сети появились кадры горящего большегруза, который готовятся тушить спасатели.