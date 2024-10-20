На внутренней стороне ТТК столкнулись несколько машин
Дептранс: на внутренней стороне ТТК в Москве произошло массовое ДТП
На внутренней стороне Третьего транспортного кольца рядом с Лефортовским тоннелем произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу несколько машин, сообщает пресс-служба московского Дептранса.
На место происшествия выехали сотрудники городских служб. Информации о пострадавших пока нет.
Движение в районе аварии затруднено на протяжении трех километров. Водителям рекомендуют объезжать место происшествия.
Ранее водитель Lada и 4 пассажира погибли из-за лобового столкновения с грузовиком. Легковушка выехала на «встречку» в Домодедове.