На внутренней стороне ТТК столкнулись несколько машин

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Дептранс: на внутренней стороне ТТК в Москве произошло массовое ДТП

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца рядом с Лефортовским тоннелем произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу несколько машин, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На место происшествия выехали сотрудники городских служб. Информации о пострадавших пока нет.

Движение в районе аварии затруднено на протяжении трех километров. Водителям рекомендуют объезжать место происшествия.

Ранее водитель Lada и 4 пассажира погибли из-за лобового столкновения с грузовиком. Легковушка выехала на «встречку» в Домодедове.