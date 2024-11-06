На внутренней стороне 65-го км МКАД столкнулись три автомобиля

В ночь на 6 ноября на внутренней стороне 65-го км МКАД столкнулись три автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного Депатранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

В Москве на фоне непогоды и гололедицы в разных районах города происходят ДТП. Так, на Щелковском путепроводе в районе Вернисажной улицы, д. 13 столкнулись несколько машин и временно парализовали движение,