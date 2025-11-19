сегодня в 22:54

На внутренней стороне 44 км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 44 км МКАД (в районе съезда № 45), сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.