На внутренней стороне 44 км МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 44 км МКАД (в районе съезда № 45), сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
На место происшествия прибыли оперативные службы города.
Движение в районе аварии затруднено на 1,8 км. Водителей просят выбирать пути объезда.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и кареты скорой помощи произошло на юге столицы. По предварительным данным, пострадали два человека.
