На внутренней стороне 44 км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Происшествия

Несколько автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 44 км МКАД (в районе съезда № 45), сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Движение в районе аварии затруднено на 1,8 км. Водителей просят выбирать пути объезда.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и кареты скорой помощи произошло на юге столицы. По предварительным данным, пострадали два человека.

