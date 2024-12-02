На внутренней стороне 36-го км МКАД столкнулись пять автомобилей
На внутренней стороне 36-го км МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства аварий устанавливаются.
На 3 км образовалась пробка. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городском округе Домодедово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи.