На внутренней стороне 36-го км МКАД столкнулись пять автомобилей

Происшествия

На внутренней стороне 36-го км МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства аварий устанавливаются.

На 3 км образовалась пробка. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городском округе Домодедово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи.