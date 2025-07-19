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На внешней стороне ТТК в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено

На внешней стороне ТТК на Хорошевской эстакаде в Москве случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Врезались несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства аварии выясняют.

Движение рядом с местом ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендуют его объезжать.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Лужнецкой эстакаде в Москве. Столкнулись три автомобиля.