На внешней стороне МКАД случилось массовое ДТП
Фото - © Медиасток.рф
На внешней стороне 1 километра МКАД рядом со съездом 1А случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ряда машин. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия работают сотрудники городских служб. Причины ДТП выясняют.
Количество пострадавших уточняется. Движение в месте столкновения ограничено на два с половиной километра.
Ранее в Таиланде не менее 100 человек погибли в ДТП в период с 30 декабря до 2 января. Среди них один россиянин.
