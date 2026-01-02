На внешней стороне МКАД случилось массовое ДТП

На внешней стороне 1 километра МКАД рядом со съездом 1А случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ряда машин. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают сотрудники городских служб. Причины ДТП выясняют.

Количество пострадавших уточняется. Движение в месте столкновения ограничено на два с половиной километра.

Ранее в Таиланде не менее 100 человек погибли в ДТП в период с 30 декабря до 2 января. Среди них один россиянин.

