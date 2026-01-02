сегодня в 11:56

В Таиланде в первые сутки зимних праздников в ДТП погибли более 100 человек

Минимум 100 человек, среди которых один россиянин, погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Таиланде. Главным нарушением была езда в нетрезвом виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр безопасности дорожного движения государства.

Также смертельные ДТП происходили из-за превышения скорости.

1 января случилось столкновение с участием двух россиян на мотоцикле. Один погиб, второй попал в больницу с травмами.

Тайское правительство организовало кампанию «Семь опасных дней». Она идет с 30 декабря до 5 января.

Задача кампании — уменьшить количество аварий на дорогах в период новогодних праздников. Согласно статистике властей Таиланда, чаще всего в ДТП попадают мотоциклисты. Наиболее опасным периодом является промежуток с 18:00 до 21:00.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.