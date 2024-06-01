На Украине рассказали про критические повреждения двух ГЭС
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Оборудование на двух гидроэлектростанциях получило сильные повреждения, также был нанесен ущерб инфраструктуре, находящейся рядом со станциями, пишет РБК со ссылкой на «Укргидроэнерго».
Критические повреждения в результате обстрелов ВС РФ зафиксировали на двух ГЭС в Украине.
Близлежащая инфраструктура также была повреждена. Однако в пресс-службе «Укргидроэнерго» не уточнили, какие именно гидроэлектростанции были повреждены.
Ночью 1 июня практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Ранее в пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины.