сегодня в 15:07

На Украине рассказали про критические повреждения двух ГЭС

Оборудование на двух гидроэлектростанциях получило сильные повреждения, также был нанесен ущерб инфраструктуре, находящейся рядом со станциями, пишет РБК со ссылкой на «Укргидроэнерго».

Критические повреждения в результате обстрелов ВС РФ зафиксировали на двух ГЭС в Украине.

Близлежащая инфраструктура также была повреждена. Однако в пресс-службе «Укргидроэнерго» не уточнили, какие именно гидроэлектростанции были повреждены.

Ночью 1 июня практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины.