ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины

сегодня в 13:19

Отвечая на попытки Украины повредить объекты энергетики и транспорта Российской Федерации, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Данные объекты обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

А также были поражены арсеналы хранения вооружения, которое было прислано Западом.

Согласно данным Минобороны РФ, цель удара была достигнута, так как все назначенные объекты были поражены.

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина.