Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что на Украине работает свыше 16 биологических лабораторий, связанных с черной трансплантологией, сообщает aif.ru .

Ранее стало известно, что в ходе обмена пленными киевские власти передали российской стороне тело солдата, ранее захваченного в плен. При первичном осмотре было установлено, что у погибшего отсутствует сердце.

«На Украине развернуто более 16 биологических лабораторий, которые занимаются биологической разведкой, а также непосредственно приемом и перепродажей человеческих органов. Основной легендой в создании этих лабораторий является развертывание системы глобального контроля инфекционных заболеваний, а фактически на территории Украины создаются плацдармы для развязывания биологической войны против России», — отметил Иванников.

Деятельность в этой сфере координируется исследовательским Центром общественного здравоохранения имени Лугара (США), представляющим собой опасность не только для России, но и для всего мирового сообщества, добавил офицер.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы неоднократно выявляли факты работы на территории Украины черных трансплантологов из стран Евросоюза.

По его словам, спрос на человеческие органы существует в Европе, Соединенных Штатах и некоторых странах Латинской Америки, что толкает черных трансплантологов на любые злодеяния ради их извлечения для последующей реализации.

«Конечно же, к этой деятельности причастны нацисты из ВСУ. Случаи, когда у российских солдат вырезали органы, фиксировались неоднократно», — заключил Иванников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.