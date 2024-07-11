На Украине признали потерю Евгеновки в ДНР
Российские силы освободили Евгеновку под Донецком
Российские силы освободили село Евгеновка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным авторов канала, группировка войск «Центр» прорвала оборонительные порядки ВСУ и выбила врага из Евгеновки.
«Работающий на ГУР аналитический ресурс DS признал потерю поселка Евгеновка, опубликовав свежую карту», — сказано в сообщении.
Ранее Минобороны сообщало об освобождении Яснобродовки в Донецкой Народной Республике.