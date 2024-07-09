Российские силы освободили Яснобродовку в ДНР

сегодня в 14:12

Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также российские силы улучшили свое тактическое положение.

Еще они поразили формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах Тимофеевки, Торецка, Красноармейска, Миролюбовки и Водяного Второго в ДНР.

Российские военные отразили 5 контратак противника, который планировал их провести с помощью штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад.

Украинская армия потеряла более 420 военнослужащих, 4 автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30, боевую бронированную машину и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».