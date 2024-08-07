На Украине перехватили группу мужчин-уклонистов
Грузовик с 42 бежавшими от воинской службы украинцами задержали под Одессой
Грузовик с 42 бежавшими от воинской службы украинцами задержали в Одесской области, пишет ТАСС.
Большегруз, перевозивший потенциальных военнослужащих ВСУ, направлялся в Приднестровье, сообщает издание «Страна».
В публикации украинского СМИ, на которое ссылается агентство, размещена фотография нескольких десятков мужчин.
О судьбе задержанных не сообщается.
В этом же регионе ранее были задержана еще одна группа пытавшихся бежать в Молдавию в грузовике с замороженным мясом.