На Украине ожидают удар «Орешником». В стране взревела воздушная тревога

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В Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Население страны предупредили, что Россия может нанести удар ракетным комплексом «Орешник» или другими баллистическими ракетами средней дальности, сообщает «Труха» .

По данным местных СМИ, запуск баллистики по Украине могут произвести с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Тем временем российские военкоры сообщили, что армия Украины атаковала Крымский мост. По данным журналиста Владимира Романова, украинские военные предприняла атаку с применением безэкипажных катеров (БЭК). Российские военные отражали нападение и уничтожали вражескую технику.

Утром 3 июня по областным центрам Украины был нанесен массированный воздушный удар, сообщали местные СМИ со ссылкой на власти и очевидцев. Под огнем оказались объекты в Киеве, Сумах и Николаеве.