На Украине ожидают удар «Орешником». В стране взревела воздушная тревога
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В Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Население страны предупредили, что Россия может нанести удар ракетным комплексом «Орешник» или другими баллистическими ракетами средней дальности, сообщает «Труха».
По данным местных СМИ, запуск баллистики по Украине могут произвести с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Тем временем российские военкоры сообщили, что армия Украины атаковала Крымский мост. По данным журналиста Владимира Романова, украинские военные предприняла атаку с применением безэкипажных катеров (БЭК). Российские военные отражали нападение и уничтожали вражескую технику.
Утром 3 июня по областным центрам Украины был нанесен массированный воздушный удар, сообщали местные СМИ со ссылкой на власти и очевидцев. Под огнем оказались объекты в Киеве, Сумах и Николаеве.