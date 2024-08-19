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«Ему написали два диагноза, которые освобождают от службы — жалобу на ампутированную ногу и беременность», — указа в статье со ссылкой на источник в украинском СМИ.

Сам Дегтяр счел поставленные диагнозы «неуважением к ветеранам».

Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Киева создать буферную зону в Курской области.

*Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.