На Украине нашли беременного военнослужащего без ноги
Безногого боевика «Айдара»* комиссовали по беременности
Безногого украинского боевика подразделения «Айдар»* Станислава Дегтяра комиссовали по беременности, пишет РИА Новости.
«Ему написали два диагноза, которые освобождают от службы — жалобу на ампутированную ногу и беременность», — указа в статье со ссылкой на источник в украинском СМИ.
Сам Дегтяр счел поставленные диагнозы «неуважением к ветеранам».
Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Киева создать буферную зону в Курской области.
*Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.