На Украине мужчина подорвал гранату во время разговора с полицейскими

Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил правил дорожного движения, во время разговора с полицией он подорвал гранату, сообщает РИА Новости .

Полицейские остановили за нарушение ПДД 37-летнего жителя одного из сел Самборского района.

Инцидент произошел в городе Рудки. Во времся разговора с правоохранителями водитель Alfa Romeo достал гранату и подорвал ее.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее мобилизованный украинский фермер расстрелял трех боевиков нацбата ВСУ. Во время нахождения на позициях они били и унижали мужчину, поскольку он не знал украинский язык и говорил на русском.

