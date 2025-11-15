сегодня в 19:00

Мобилизованный украинский фермер расстрелял трех боевиков нацбата ВСУ. Во время нахождения на позициях они били и унижали мужчину, поскольку он не знал украинский язык и говорил на русском, сообщает Mash .

ТЦК мобилизовало мужчину в начале ноября. Практически сразу после этого его отправили служить на линию боевого соприкосновения.

На позициях над мужчиной издевались старшие по званию. Однажды он не выдержал, взял автомат и расстрелял троих сослуживцев. После этого сдался в плен ВС РФ.

Украинские войска уже более 10 суток предпринимают попытку прорваться в Купянск из Купянска-Узлового. Они хотят оказать помощь заблокированным там боевикам.

За последние два дня российские войска сорвали три попытки контрнаступления ВСУ. В бой противник отправил первую и 15-ю нацгвардию.

