На Украине дважды за ночь объявляли воздушную тревогу

Согласно данным оповещающих каналов, вторая тревога по всей стране звучала с 5:14 по московскому времени. Как отмечает РБК, к 5:46 сигналы перестали быть слышны в Киеве и Одесской области.

В связи с этим второй раз за ночь в Киеве заявили о работе ПВО. До этого система работала «на подступах» к границе Украины.

В понедельник на Украине прогремел ряд взрывов, из-за чего была объявлена воздушная тревога. Затем по всей территории страны ввели экстренные отключения света.