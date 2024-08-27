На Украине дважды за ночь объявляли воздушную тревогу

Происшествия

По всей территории Украины дважды за ночь объявляли воздушную тревогу, сообщает РИА Новости.

Согласно данным оповещающих каналов, вторая тревога по всей стране звучала с 5:14 по московскому времени. Как отмечает РБК, к 5:46 сигналы перестали быть слышны в Киеве и Одесской области.

В связи с этим второй раз за ночь в Киеве заявили о работе ПВО. До этого система работала «на подступах» к границе Украины.

В понедельник на Украине прогремел ряд взрывов, из-за чего была объявлена воздушная тревога. Затем по всей территории страны ввели экстренные отключения света.