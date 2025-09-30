На трэш-блогера Юлию Финесс могут завести дело за развращение 14-летнего парня

Против трэш-блогера Юлии Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская) силовики могут возбудить уголовное дело за развращение 14-летнего подростка, сообщает РИА Новости .

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что обратилась в СКР и МВД с призывом проверить деятельность Юлии Максимовской. По ее словам, 21-летняя блогерша рекламирует магазины по продаже наркотиков, показывает интимные отношения с 14-летним возлюбленным, устраивает драки в прямом эфире и публикует другой треш-контент.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил начать проверку по данному факту.

Как отметили в правоохранительных органах, проверка организована по статье о развратных действиях в отношении ребенка. В УК РФ прописано наказание — до 3 лет тюрьмы.

