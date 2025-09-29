Треш-блогершу Юлю Финесс задержали в Москве после жалобы Мизулиной — СМИ
В Москве правоохранители задержали треш-блогершу Юлю Финесс (настоящая фамилия — Максимовская), утверждает РЕН ТВ. Накануне на нее публично пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Подробностей задержания Финесс, которая также известна как подруга ныне покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), пока не приводится.
28 сентября Екатерина Мизулина заявляла, что обратилась в Следственный комитет и МВД с призывом проверить деятельность Юлии Максимовской. Общественница утверждала, что 21-летняя блогерша рекламирует магазины по продаже наркотиков, показывает интимные отношения с 14-летним возлюбленным, устраивает драки в прямом эфире и публикует другой треш-контент. По словам Мизулиной, Финесс также показывала подписчикам, как стреляет из пистолета в центре Москвы.
«Любого обычного блогера за такие действия давно бы задержали. Но тут речь идет не об обычном блогере, а о рабе наркобизнеса. Ведь именно наркошопы, по нашим данным, продюсируют деятельность этой блогерши и ряда других, требуя съемки треш-контента с сопутствующей рекламой магазинов запрещенных веществ», — сообщала Мизулина в личном Telegram-канале.