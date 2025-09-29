Подробностей задержания Финесс, которая также известна как подруга ныне покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), пока не приводится.

28 сентября Екатерина Мизулина заявляла, что обратилась в Следственный комитет и МВД с призывом проверить деятельность Юлии Максимовской. Общественница утверждала, что 21-летняя блогерша рекламирует магазины по продаже наркотиков, показывает интимные отношения с 14-летним возлюбленным, устраивает драки в прямом эфире и публикует другой треш-контент. По словам Мизулиной, Финесс также показывала подписчикам, как стреляет из пистолета в центре Москвы.

«Любого обычного блогера за такие действия давно бы задержали. Но тут речь идет не об обычном блогере, а о рабе наркобизнеса. Ведь именно наркошопы, по нашим данным, продюсируют деятельность этой блогерши и ряда других, требуя съемки треш-контента с сопутствующей рекламой магазинов запрещенных веществ», — сообщала Мизулина в личном Telegram-канале.