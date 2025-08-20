На трассе в Мексике обнаружили шесть человеческих голов

На трассе в приграничной зоне штатов Тласкала и Пуэбла обнаружили 6 человеческих голов, принадлежавших мужчинам, сообщает РИА Новости .

Прокуратура проводит проверку. На месте работают эксперты и специалисты.

Кроме того, как пишут местные СМИ, там же был найден плакат с угрожающим посланием, которое было подписано организованной преступной группировкой.

По предварительной версии, что речь идет о сведении счетов между преступными группировками, действующими в этом районе.

Ранее СК закрыл дело о смерти младенца в Красной Сопке, где дети отравились дихлофосом. Противоправных действий в отношении маленького ребенка не выявлено.