На трассе в Мексике обнаружили шесть человеческих голов
На трассе в приграничной зоне штатов Тласкала и Пуэбла обнаружили 6 человеческих голов, принадлежавших мужчинам, сообщает РИА Новости.
Прокуратура проводит проверку. На месте работают эксперты и специалисты.
Кроме того, как пишут местные СМИ, там же был найден плакат с угрожающим посланием, которое было подписано организованной преступной группировкой.
По предварительной версии, что речь идет о сведении счетов между преступными группировками, действующими в этом районе.
