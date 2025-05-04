На территории Ростовской области объявили режим беспилотной опасности

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В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности, сообщается в приложении МЧС РФ.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Ранее не менее пяти взрывов раздались над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области. По предварительной информации, сработала система ПВО.

По словам очевидцев, в небе над городом заметили вспышки. Кроме того, были слышны звуки взрывов и звук мотора.