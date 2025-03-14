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На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар

На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани горит резервуар. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава района Сергей Бойко в Telegram-канале

«Сегодня в 03.07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. Нахожусь на месте происшествия», — отметил он.

В ликвидации пожара участвуют 16 пожарных расчетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов ввели в аэропорту в Сочи.