сегодня в 23:24

На территории химзавода в Дуйсбурге образовался крупный столб дыма

На территории химического завода компании Grillo в Дуйсбурге заметили крупный столб дыма, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bild.

Пожар произошел на предприятии, которые выпускает продукцию из цинка и серы.

В ликвидации возгорания участвовали более 200 пожарных. Причины, которые привели к пожару, устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар произошел в неэксплуатируемом спорткомплексе в Санкт-Петербурге площадь горения составляла 800 квадратных метров.