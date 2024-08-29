На Сретенском бульваре в Москве мотоцикл столкнулся с автомобилем

На пересечении улицы Сретенка и Сретенского бульвара в Москве мотоциклист столкнулся с автомобилем, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Инцидент произошел в ночь на 29 августа. На месте работают оперативные службы города.

На опубликованных кадрах видно, как мотоцикл пересекает перекресток и в этот момент в него врезается автомобиль.

Обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пострадавших уточняются. Движение на месте аварии уже восстановлено.

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