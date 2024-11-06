На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Ученые Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») в среду зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце. Это вторая по счету вспышка высочайшего класса в последний осенний месяц, сообщает ТАСС .

«6 ноября в 16:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S08E13) зарегистрирована вспышка X2.4 продолжительностью 32 минуты», — заявили в институте.

Также в среду на поверхности Солнца произошло 6 вспышек класса M. Наиболее интенсивная из них, имевшая класс M5.9, была зафиксирована около 12:00 по Москве и продолжалась в течение 6 минут.

Солнечные вспышки классифицируются на 5 категорий: A, B, C, M и X. Наименее интенсивная вспышка категории A0.0 характеризуется мощностью излучения на орбите Земли, равной 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей категории мощность излучения увеличивается в 10 раз.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус опубликовал видео мощной вспышки класса Х2,0 на Солнце.