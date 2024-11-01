Видео: ночью 1 ноября на Солнце произошла мощная вспышка

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Видео мощной вспышки, которая произошла ночью 1 ноября, в своем Telegram-канале показал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На опубликованных кадрах хорошо виден момент вспышки класса Х2,0, а также отлично просматривается движение плазмы, которая растекается по линиям магнитного поля под действием вспышечного нагрева.

«Особенно эффектно выглядит огромная плазменная петля размером около 150 тысяч км, сформированная высоко в короне в ходе вспышки», — пояснил кадры Леус.

Специалист предположил, что петля — это несостоявшийся выброс, который в итоге огненным дождем обрушился на поверхность Солнца. Повлияет ли как-то произошедшее событие на Землю, не уточняется.

Ранее Леус сообщил, что из-за циклона «Мартина» в Москве атмосферное давление опустится ниже нормы. Он попросил метеозависимых людей внимательно относиться к собственному здоровью и беречь себя.