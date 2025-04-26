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На складе в Московской области произошел пожар площадью 1300 квадратных метров

На складе в Раменском округе Московской области произошел пожар площадью 1300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что пожар произошел на улице Красноармейской. Там загорелся склад торгового оборудования. О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвуют 30 специалистов и семь единиц техники.

Ранее очевидцы опубликовали видео, как автомобиль загорелся на трассе в городском округе Раменское Московской области.