На складе в Московской области произошел пожар площадью 1300 квадратных метров
На складе в Раменском округе Московской области произошел пожар площадью 1300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что пожар произошел на улице Красноармейской. Там загорелся склад торгового оборудования. О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвуют 30 специалистов и семь единиц техники.
Ранее очевидцы опубликовали видео, как автомобиль загорелся на трассе в городском округе Раменское Московской области.