На севере Москвы загорелась больница

Спасатели тушат пожар, который вспыхнул на территории больницы в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Пламя охватило 50 квадратных метров подвала трехэтажного административного здания.

Отмечается, что на работу расположенного рядом лечебного корпуса происшествие не повлияло.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвуют пожарно-спасательные подразделения.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли из горящего конного клуба лошадей. Причиной возгорания стала неисправная микроволновка,