На Севастопольском проспекте столкнулись четыре автомобиля

На Севастопольском проспекте в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«На Севастопольском проспекте (в районе дома 24А) произошло столкновение четырех автомобилей», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Информация о пострадавших уточняется. Отмечается, что движение по Севастопольскому проспекту в сторону области затруднено.

Ранее на внешней стороне 49-го километра МКАД в районе съезда № 50 произошла авария, которая спровоцировала трудную дорожную ситуацию протяженностью в три километра.