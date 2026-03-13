сегодня в 14:42

На семью завели дело после гендерпати возле мемориала Жукову в Калужской области

В Калужской области семья распылила баллончик с синей краской на памятник Жукову во время гендерпати. На них завели дело за осквернение мемориала, сообщает Mash .

33-летний Андрей и его 29-летняя беременная жена Надежда с двумя детьми решили устроить гендерпати прямо возле памятника Жукову. У них с собой были баллончики с краской.

Во время мероприятия семья распылила их в воздух, чтобы узнать пол ребенка. Часть краски синего цвета попала на памятник.

В итоге на семью возбудили уголовное дело за осквернение мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в годы ВОВ. Нарушители могут получить штраф в размере 2 млн рублей.

Ранее житель Анапы осквернил мечеть и получил крупный штраф. Он прикрепил голову свиньи к ограждению исламского храма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.