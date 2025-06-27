На Сахалине спасли собаку, выпавшую из окна 12 этажа

В ЖК «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске около 4 часов шла операция по спасению выпавшей из окна 12 этажа овчарки, сообщает SHOT .

Пес выпал из окна, когда хозяйки не было дома. По счастливой случайности он приземлился в кондиционерный короб на 11 этаже.

Собака сильно ударилась при падении. Обеспокоенные соседи вызвали спасателей, а сами развернули внизу брезент, чтобы спасти овчарку, если она вдруг упадет с высоты. Животное сидело в коробе и сильно скулило.

Сначала к дому подъехала машина МЧС с лестницей, но ее длины не хватило, чтобы добраться до пса. В итоге собаку затащили в окно, около которого она лежала.

После спасательной операции овчарку понесут в ветклинику на обследование.