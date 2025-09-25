На Сахалине при загадочных обстоятельствах пропал водолаз из Красноярска
На Сахалине исчез 63-летний водолаз из Красноярска
В Сахалинской области больше месяца разыскивают 63-летнего Вадима Вуколова, водолаза из Красноярска. Он перестал выходить на связь с членами семьи 18 августа, сообщает SHOT.
Мужчина прибыл в Сахалинскую область в августе. Планировал заниматься подводной съемкой.
Вуколов связывался с близкими в последний раз только 18 августа. После этого исчез при загадочных обстоятельствах.
По словам очевидцев, мужчину, похожего на водолаза Вуколова, видели накануне в городе Анива. Там он сел на автобус и отправился в село Воскресенское.
Очевидцы утверждают, что тогда он, предположительно, был нетрезв.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.