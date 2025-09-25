На Сахалине при загадочных обстоятельствах пропал водолаз из Красноярска

сегодня в 12:34

На Сахалине исчез 63-летний водолаз из Красноярска

В Сахалинской области больше месяца разыскивают 63-летнего Вадима Вуколова, водолаза из Красноярска. Он перестал выходить на связь с членами семьи 18 августа, сообщает SHOT .

Мужчина прибыл в Сахалинскую область в августе. Планировал заниматься подводной съемкой.

Вуколов связывался с близкими в последний раз только 18 августа. После этого исчез при загадочных обстоятельствах.

По словам очевидцев, мужчину, похожего на водолаза Вуколова, видели накануне в городе Анива. Там он сел на автобус и отправился в село Воскресенское.

Очевидцы утверждают, что тогда он, предположительно, был нетрезв.

