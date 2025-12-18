На россиянина завели уголовку в Таиланде после страстного секса с трансгендером*

Россиян в Таиланде занялся сексом с трансгендером*, но страстные утехи закончились для него уголовным делом и выдворением из страны, сообщает Mash .

Житель Новосибирска прилетел на отдых в Паттайю в сентябре. Страна ему так понравилась, что он решил продлить каникулы. Сначала россиянин жил в отеле, а затем познакомился с местной жительницей, которая сдала мужчине жилье сразу на три месяца: с 13 октября по 13 января.

Россиянин должен был платить арендодателю по 20 тыс. бат (около 51 тыс. рублей) в месяц, но прогулял все деньги за считанные дни. Тогда он захотел съехать, но хозяйка жилья не разрешила.

Оказалось, что мужчина в один из дней отдыха привел к себе трансгендера* и занялся с ним сексом. В процессе утех россиян разбил стеклянный стол. Хозяйка жилья потребовала компенсацию, но житель Новосибирска отказался платить и начал угрожать женщине. Она обратилась в полицию.

Теперь мужчину ждет запрет на въезд в Таиланд на 99 лет и штраф в несколько сотен тысяч бат. В случае неуплаты он получит тюремный срок.

Ранее уральская фитнес-блогерша Ольга Фролова выпила пять бутылок пива в аэропорту Таиланда и потерялась во времени. В итоге ее не пустил на самолет из-за опоздания на две минуты.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.

