Виновато пиво: уральскую фитнес-тренершу не пустили на рейс в аэропорту Таиланда

Уральскую блогершу не пустили на рейс в Таиланде из-за опоздания на 2 минуты

Уральская фитнес-блогерша Ольга Фролова выпила пять бутылок пива в аэропорту Таиланда и потерялась во времени. Девушка опоздала на самолет, ей пришлось покупать новый билет, сообщает «112» .

Блогерша завершила отпуск в Таиланде и собралась домой. Она приехала в аэропорт за три часа до вылета, но рейс задержали на два часа. В итоге девушка решила скоротать время и зашла в кафе. Там она выпила пять бутылок местного пива.

Спиртное настолько ударило, что девушка опоздала на рейс, но всего на две минуты. Тайские пограничники не пустили ее в самолет.

Ольге пришлось купить новый билет и уехать обратно в отель. Она потеряла на этом около 90 тыс. рублей. Ей предстоит провести в Таиланде еще четыре дня.

У Фроловой миллион подписчиков в блоге. Она продает фитнес-марафоны.

Ранее российский турист едва не утонул на глазах у своей супруги на пляже в Таиланде. Мужчину госпитализировали.

