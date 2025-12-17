Виновато пиво: уральскую фитнес-тренершу не пустили на рейс в аэропорту Таиланда
Уральская фитнес-блогерша Ольга Фролова выпила пять бутылок пива в аэропорту Таиланда и потерялась во времени. Девушка опоздала на самолет, ей пришлось покупать новый билет, сообщает «112».
Блогерша завершила отпуск в Таиланде и собралась домой. Она приехала в аэропорт за три часа до вылета, но рейс задержали на два часа. В итоге девушка решила скоротать время и зашла в кафе. Там она выпила пять бутылок местного пива.
Спиртное настолько ударило, что девушка опоздала на рейс, но всего на две минуты. Тайские пограничники не пустили ее в самолет.
Ольге пришлось купить новый билет и уехать обратно в отель. Она потеряла на этом около 90 тыс. рублей. Ей предстоит провести в Таиланде еще четыре дня.
У Фроловой миллион подписчиков в блоге. Она продает фитнес-марафоны.
Ранее российский турист едва не утонул на глазах у своей супруги на пляже в Таиланде. Мужчину госпитализировали.
