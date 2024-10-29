сегодня в 09:40

На рэпера Noize MC* составили протокол за дискредитацию ВС России

Московские полицейские обвинили в дискредитации ВС РФ певца Ивана Алексеева*, который выступает под псевдонимом Noize MC*, сообщает ТАСС .

Рэперу может грозить административный штраф от 30 до 50 тыс. рублей. К этому решению привели публичные действия музыканта.

Noize MC* с 2022 года живет в Литве.

Ранее поклонники захейтили рэпера за перепевку композиции «Ругань из-за стены» на украинском языке. они также посоветовали Noize MC* отказаться от использования символики любой страны при выступлениях.

*Внесен в реестр физлиц-иноагентов в РФ.