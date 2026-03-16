На пути к Москве сбит очередной украинский дрон

Собянин сообщил о ликвидации еще одного дрона ВСУ на пути к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают масштабную беспилотную атаку на российскую столицу. Дежурные средства ПВО, несмотря на попытки противника ударить по городу, успешно отражают удары и ликвидируют опасные объекты. Об уничтожении очередного дрона ВСУ в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

16 марта, начиная с 02:34 по московскому времени и до момента публикации заметки, дежурными средствами ПВО по направлению к Москве успешно ликвидированы уже 49 украинских дронов, в том числе тот, о котором сообщил Собянин.

В общей сложности за последние двое суток представители киевского режима задействовали около 250 дронов, чтобы атаковать Москву. Однако все их попытки успешно пресечены.

