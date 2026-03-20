На подлете к Москве сбит украинский дрон

Вечером 20 марта дежурными средствами ПВО на подлете к Москве был ликвидирован украинский беспилотник. Об этом в своем канале в MAX сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, дрон был сбит на пути к Москве. На месте падения обломков уже работают сотрудники оперативных служб.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение шести часов средствами ПВО был ликвидирован 91 украинский беспилотник. Противник пытался атаковать с помощью дронов в том числе Московский регион.

