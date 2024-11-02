На переходе в центре Москвы автомобиль сбил человека
В центре Москвы произошло ДТП. Автомобиль на пешеходном переходе сбил человека, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
«На улице Ильинка (в районе д. 13) произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее рядом со станцией московского метро «Алтуфьево» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volvo на огромной скорости врезался в бок автобуса.