На переходе в центре Москвы автомобиль сбил человека

В центре Москвы произошло ДТП. Автомобиль на пешеходном переходе сбил человека, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«На улице Ильинка (в районе д. 13) произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее рядом со станцией московского метро «Алтуфьево» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volvo на огромной скорости врезался в бок автобуса.