Смертельное ДТП между Volvo и автобусом произошло на севере Москвы

сегодня в 07:50

«МК»: Volvo на скорости протаранил рейсовый автобус у станции «Альтуфьево»

Рядом со станцией московского метро «Алтуфьево» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volvo на огромной скорости врезался в бок автобуса, сообщает « МК: срочные новости ».

Водитель общественного транспорта не пострадал. Тот, кто был за рулем Volvo, умер сразу.

По предварительным данным, авария произошла из-за недопонимания. Светофоры все время «мигали желтым». Водитель автобуса двигался по второстепенной дороге.

Ранее в подмосковной деревне Пирогово автобус попал в аварию в мытищинском лесу. Он съехал в кювет.