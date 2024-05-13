сегодня в 10:09

На овощебазе в Подмосковье выявили более 40 мигрантов, работавших без патента

В Дмитровском округе провели оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению фактов незаконной миграции. В рамках него проверили склад для хранения овощей и фруктов в поселке Горшково, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД России Татьяна Петрова рассказала, что к административной ответственности привлекли 42 уроженцев ближнего зарубежья. Они работали без патента, а 36 из них уклонились от выезда за пределы РФ по истечении срока пребывания.

Каждый иностранец получил штраф с последующим выдворением за пределы России.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению работодателей нелегальных мигрантов и привлечению их к ответственности.