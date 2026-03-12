На нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака раздался сильный взрыв

На нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака произошел сильный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на иракское агентство Shafaq News.

Мощный взрыв произошел на нефтяном танкере недалеко от иракского порта в Басре.

Информация о принадлежности танкера не приводится.

Ранее пресс-служба КСИР рассказала о поражении иного танкера на Ближнем Востоке — Prima. Он проигнорировал предупреждения военных Ирана о том, что Ормузский пролив небезопасен.

Тель-Авив атаковал Тегеран 28 февраля. Иран ударил в ответ и объявил о закрытии движения любых кораблей через Ормузский пролив.

