сегодня в 05:54

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого частично обрушился цех водоочистки, сообщили в пресс-службе администрации города.

В цехе работало пять человек.

Отмечается, что все аварийные службы выехали на место происшествия.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в Ростове-на-Дону в одной из квартир ЖК «Левобережье»прогремел взрыв, после чего начался пожар.

