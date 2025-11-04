На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв
На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого частично обрушился цех водоочистки, сообщили в пресс-службе администрации города.
В цехе работало пять человек.
Отмечается, что все аварийные службы выехали на место происшествия.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причины взрыва устанавливаются.
