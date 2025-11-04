На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв

Происшествия

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого частично обрушился цех водоочистки, сообщили в  пресс-службе администрации города.

В цехе  работало пять человек.

Отмечается, что все аварийные службы выехали  на место происшествия.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в Ростове-на-Дону в одной из квартир ЖК «Левобережье»прогремел взрыв, после чего начался пожар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.